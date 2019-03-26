Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры в ММА и UFC

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о выходе "на пенсию", сообщает Комсомольская правда.
"Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня. Желаю всем моим старым коллегам успехов в их дальнейших состязаниях. Я теперь спокойно присоединюсь к бывшим партнерам по всему этому уже "на пенсии". С меня всем Пина Колада", - написал в Twitter ирландец.
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
О причинах принятого решения Макгрегор не рассказал, однако эта новость стала настоящим сюрпризом для всех фанатов ММА и UFC в частности.
Последний бой Конор Макгрегор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл ему в четвертом раунде. После того боя произошла драка, из-за которой Макгрегор был дисквалифицирован до апреля.
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