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Ирландский боец Конор Макгрегор после поединка

Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры в ММА и UFC

© AP Photo. John Locher
Спорт
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Скандально известный ирландский спортсмен заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах утро 26 марта у себя в соцсетях.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о выходе "на пенсию", сообщает Комсомольская правда.

 "Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня. Желаю всем моим старым коллегам успехов в их дальнейших состязаниях. Я теперь спокойно присоединюсь к бывшим партнерам по всему этому уже "на пенсии". С меня всем Пина Колада", - написал в Twitter ирландец.

О причинах принятого решения Макгрегор не рассказал, однако эта новость стала настоящим сюрпризом для всех фанатов ММА и UFC в частности.

Последний бой Конор Макгрегор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл ему в четвертом раунде. После того боя произошла драка, из-за которой Макгрегор был дисквалифицирован до апреля.

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