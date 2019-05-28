Утвержден состав сборной Абхазии по футболу на ЧЕ ConIFA-2019

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA состоится 1 июня в республике Арцах (Нагорный Карабах – ред.), финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

СУХУМ, 28 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главный тренер сборной Абхазии по футболу утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы по версии ConIFA, сообщает пресс-служба Федерации футбола Абхазии.

Таким образом, в главную команду по футболу попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

Ранее стало известно, что сборные команды Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР по разным причинам не смогут выступить в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA в Арцахе.

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Ввиду отсутствия на турнире четырех команд, ранее сформированные четыре группы, были объединены в две. Таким образом, в группе А сыграют: Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Арцах. В группа Б: Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Сборная Абхазии второго июня в первой игре чемпионата померится силами с Чамерией. Церемония открытия турнира состоится 1 июня в республике Арцах (Нагорный Карабах – ред.). Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.