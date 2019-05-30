Первый матч в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA сборная Абхазии проведет 2 июня с командой Чамерия.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в чемпионате Европы ConIFA-2019, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"В 11 часов (10:00 мск – ред.) сборная прибыла в Степанакерт, добирались сюда мы из Еревана, туда мы прилетели на самолете. Уже в аэропорту можно увидеть плакаты, на которых написано, что с 1 по 9 июня в Республике Нагорный Карабах состоится чемпионат Европы по версии ConIFA", - добавил он.

В аэропорту сборную Абхазии встречали организаторы чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в ЧЕ ConIFA-2019

"На комфортабельном автобусе мы прибыли в Степанакерт, ехали около семи часов по горному серпантину. Нужно отметить, что нас встретили потрясающе, в дороге позавтракали на берегу горной реки, по количеству и разнообразию блюд завтрак больше был похож на банкет, нежели на завтрак", - рассказал Манаргия.

У въезда в Степанакерт сборную Абхазии встретили с хлебом и солью, традиционными блюдами армянской кухни.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в ЧЕ ConIFA-2019

"Получился такой импровизированный концерт с песнями, была небольшая группа болельщиков, которые снимали на гаджеты происходящее, а в небе в это время летал малогабаритный самолет, который также нас приветствовал. После нас привезли в комфортабельную гостиницу. Команда сегодня отдыхает, завтра и послезавтра будут тренировки, а второго числа первая игра с командой Чамерия", - сообщил он.

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Заместитель министра науки, образования и спорта Республики Нагорный Карабах Ашот Даниелян рассказал о подготовке к предстоящему турниру.

"В последние шесть-восемь месяцев усердно занимались подготовкой к турниру. Мы будем принимать каждую команду-участника чемпионата тепло, потому что мы гостеприимный народ", - отметил он.

Все стадионы, на которых пройдут матчи, были реконструированы, чтобы соответствовать международным стандартам, сообщил Даниелян.

"Команды Абхазии и Нагорного Карабаха будут играть в одной группе, и надеюсь, что наши сборные встретятся и в финале турнира", - сказал Даниелян.

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Вход на стадионы будет бесплатным, интерес к турниру большой, подчеркнул он.

"При въезде в город висят приветственные баннеры на языках команд-участников чемпионата. По всей республике можно увидеть рекламные щиты, посвященные чемпионату Европы ConIFA-2019", - сказал Ашот Даниелян.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

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Церемония открытия турнира состоится 1 июня в республике Нагорный Карабах. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

В главную команду по футболу попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.