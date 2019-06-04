Нарды и шопинг: как болельщики готовятся к матчу Абхазии и Нагорного Карабаха

Прямую трансляцию матча футбольных сборных Нагорного Карабаха и Абхазии можно посмотреть сегодня на сайте Sputnik Абхазия в 17:00.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу выйдет на игру с командой Нагорного Карабаха в заключительном матче группы "А", чтобы победить, сказал в интервью Sputnik защитник абхазской команды Георгий Дгебуадзе.

Именно Георгий Дгебуадзе забил единственный мяч во втором матче игры с Сапми (Лапландия) и принес победу своей команде.

"Ажиотаж здесь сумасшедший, уверен, что стадион будет переполнен. Хозяевам турнира нужна только победа, и при большой поддержке болельщиков они побегут вперед. Но мы не будем обращать на это внимание и будем добиваться победы", - продолжил он.

Рассказал Георгий Дгебуадзе и о победном голе в ворота Сапми.

"Я даже не помню, что думал в момент, когда забивал гол, просто это был очень важный мяч, который принес нам три очка", - сказал футболист.

Как сообщает пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия, утро для игроков национальной команды 4 июня как обычно началось с завтрака, после которого главный тренер команды Беслан Аджинджал предложил футболистам прогуляться.

"Ребята вышли, прогулялись в парке, который располагается недалеко от гостиницы, где живет команда. Там они провели небольшую утреннюю разминку, после которой вернулись в гостиницу, где будут отдыхать вплоть до выезда на стадион", - отметил он.

По словам пресс-секретаря, уже стало традицией, что сборная Абхазии прибралась в раздевалке после игры с Сапми (Лапландия).

© Foto / Федерация футбола Абхазии Раздевалка сборной Абхазии после игры с Сапми (Лапландия)

"Администрация стадиона была удивлена, наши футболисты сказали, что это способ сказать спасибо за теплый прием и гостеприимство. Действительно, встречают замечательно, это было не только в первый день, то есть пыл гостеприимства никак не угас, команда чувствует внимание к себе", - подчеркнул Алхас Манаргия.

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Также он заметил, что команды сопровождают волонтеры, которые оказывают помощь футболистам.

"Еще интересный факты, что никто из нашей сборной не выходит из номеров в открытой обуви, тапочки исключены, они всегда в кроссовках. На завтрак, обед и ужин футболисты приходят в своей спортивной форме, то есть главный тренер уделяет большое внимание и внешнему виду своих игроков", - сказал он.

Пресс-секретарь Федерации сообщил, что в Нагорный Карабах приехала группа болельщиков из Абхазии, которые активно поддерживали команду во время вчерашней игры с Сапми в Мартакерте.

"Болельщики время в основном проводят вместе, играют в нарды, общаются, коротают время, кто-то прогуливается, ходит по магазинам. Кстати, я тоже очень удачно прошелся по магазинам с главой Олимпийского комитета Абхазии Валерием Шалвовичем Аршба, который купил сорочку себе и мне", - рассказал Манаргия.

Болельщики полны уверенности и надежды на то, что сборная Абхазии выступит удачно на турнире, отметил Алхас Манаргия.

Сборная Абхазии по футболу проведет заключительный матч в группе "А" на чемпионате Европы ConIFA-2019 с командой Нагорного Карабаха в городе Мартуни 4 июня.

Перед заключительной игрой в группе после двух матчей у абхазской команды шесть очков, у Нагорного Карабаха и Чамерии по три, а Сапми очков не набрал, и потерял шансы на выход из группы "А".

На данный момент в группе "В" у сборной Южной Осетии шесть очков, у Падании и Западной Армении по три, а Секейский край потерял шансы на выход из группы, потерпев два поражения.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.