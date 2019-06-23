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Боксер из Абхазии Энри Агрба стал чемпионом мира по рукопашному бою

© Sputnik /
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (313)
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Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA прошел в Кисловодске в воскресенье 23 июня.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Энри Агрба стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам спортсмен. 

"У меня было три боя. Все они проходили в один день. Сегодня с 8:00 утра мы находились в зале. Первый бой был с бойцом из Киргизии. Мы сражались все раунды, я выиграл у него по очкам с достаточно большим преимуществом. Второй бой состоялся с бойцом из Дагестана. А в финале бился с россиянином, который в прошлом году стал чемпионом на этом турнире. Соперника одолел уже во втором раунде болевым приемом", - рассказал Энри Агрба. 

Как признался спортсмен, бои дались непросто, соперники были хорошо подготовлены. 

Боксер Энри Агрба
© Фото : Астамур Аристава
Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA прошел в Кисловодске в воскресенье 23 июня. 

Правила турнира в Кисловодске довольно жесткие. Соперники могут бить друг друга по затылку, наносить удары ногами по лежачему. Ограничений немного, в частности, запрещено бить в пах и выдавливать глаза.

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Ранее Энри Агрба в 2018 году уже завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.

Темы:
Спортивная Абхазия (313)

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