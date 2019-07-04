15:01 04 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.50
  • EUR71.60
Поиск
Шахматная доска.

Шахматный марафон: "Abkhazia Open-2019" пройдет в трех городах Абхазии

© flickr.com
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (324)
28 0 0

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" откроется 22 июня в Гудауте.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в трех городах Абхазии, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

В рамках фестиваля в Абхазии проведут три открытых турнира: "Гудаута Open", "Сухум Open" и "Гагра Open".

"Для нас это большой праздник. Абхазские шахматисты имеют возможность знакомиться с сильнейшими шахматистами своего возраста из разных уголков России. А география у нас обширная: Юг России, Северный Кавказ, Татарстан, Дальний Восток, Ханты-Мансийск и, конечно, Санкт-Петербург и Москва", – сказал Константин Тужба.

В "Abkhazia Open" в 2019 году участвуют до 500 шахматистов. Половина из них из разных районов Абхазии. Один из главных участников – 12-летний чемпион Абхазии по шахматам Тристан Кварацхелия, который занимается этим видом спорта уже шесть лет.

В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье
© Sputnik / Томас Тхайцук
Удачная партия: как шахматы приживаются в школах Сухума

Президент Федерации шахмат напомнил, что фестиваль проходит уже 16 лет подряд. За это время "Abkhazia Open-2019" посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны.

"Один из таких примеров – Дмитрий Андрейкин, который на тот момент был чемпионом мира в возрасте до 20 лет. А у нас на турнире он занял всего лишь третье место. Затем он подрос еще больше. И дошел до финала Кубка мира. Так что такие большие звезды к нам приезжают", – подчеркнул Тужба.

Тужба: потребность в шахматных соревнованиях в Абхазии растет>>

За это время фестиваль обзавелся друзьями в лице правительства и Россотрудничества, которые оказывают поддержку. Руководитель представительства Вадим Чеха отметил, что шахматы не только развивают молодежь, но и позиционируют Абхазию как край интеллектуалов.

"Конечно же, Россотрудничество в Абхазии и дальше будет поддерживать такого рода инициативы. Шахматы играют выдающуюся роль в развитии Абхазии, в поддержке молодых талантливых людей. Особенно в летний, курортный период, турнир по шахматам позволяет позиционировать Абхазию как край, где вырастают чемпионы", – добавил Вадим Чеха.

Абхазская звезда

Тренер ФИДЕ (категории Международной шахматной Федерации – прим.) Отар Хурхмал отметил, что интерес к шахматам в республике с каждым годом возрастает. Чаще всего в секцию записываются школьники младших классов.

Константин Тужба
© Sputnik Томас Тхайцук
Тужба о "Sukhum Open": помогает развитию туризма

Сам Тристан Кварацхелия шесть лет назад случайно решил записаться в секцию. Он всего лишь проходил мимо шахматной школы, где его внимание привлекли фигуры. Именно из-за них юноша решил заниматься этим интеллектуальным видом спорта. Но постепенно Тристан увлекся и ушел с головой в шахматы.

В шахматной школе в Сухуме используют различные методики обучения. Все зависит от уровня игрока. Для Тристана Кварацхелия, к примеру, сейчас важна физическая подготовка, чем и старается заниматься юноша. Правда, как он признается, через силу.

"Утром я вокруг дома бегаю через не хочу, потому что это надо. Когда я играю четыре-пять часов, мне становится физически сложно, а сила воли нужна в шахматах. Поэтому нужна физическая подготовка", – пояснил Тристан Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Тристан Кварацхелия

Не менее важны психологическая подготовка и оттачивание мастерства. С Тристаном тренер Отар Хурхумал уже несколько лет работает по индивидуальной программе по методике шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника с использованием современных компьютерных шахматных программ.

Тужба об "Абхазия OPEN" по шахматам: хочу, чтобы проводился и после меня>>

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" проходит в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Темы:
Спортивная Абхазия (324)

По теме

Тужба об "Abkhazia Open-2019": наш климат притягивает участников со всей России
Президент FIDE Илюмжинов отметил вклад главы ФШ Абхазии в развитие шахмат
Тужба о значении шахмат: дети-шахматисты никогда не сядут на корточки
Теги:
шахматы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первым делом вертолеты: день на российском авиастроительном предприятии
Пощечина правосудию: что творилось в суде по делу Вышинского
Участки для голосования на выборах президента
Где выбрать президента: карта участков
Соцсети
Sputnikabkhazia