Шахматный марафон: "Abkhazia Open-2019" пройдет в трех городах Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik

Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в трех городах Абхазии, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

В рамках фестиваля в Абхазии проведут три открытых турнира: "Гудаута Open", "Сухум Open" и "Гагра Open".

"Для нас это большой праздник. Абхазские шахматисты имеют возможность знакомиться с сильнейшими шахматистами своего возраста из разных уголков России. А география у нас обширная: Юг России, Северный Кавказ, Татарстан, Дальний Восток, Ханты-Мансийск и, конечно, Санкт-Петербург и Москва", – сказал Константин Тужба.

В "Abkhazia Open" в 2019 году участвуют до 500 шахматистов. Половина из них из разных районов Абхазии. Один из главных участников – 12-летний чемпион Абхазии по шахматам Тристан Кварацхелия, который занимается этим видом спорта уже шесть лет.

Президент Федерации шахмат напомнил, что фестиваль проходит уже 16 лет подряд. За это время "Abkhazia Open-2019" посетили именитые шахматисты России, которые сейчас входят в состав сборной страны.

"Один из таких примеров – Дмитрий Андрейкин, который на тот момент был чемпионом мира в возрасте до 20 лет. А у нас на турнире он занял всего лишь третье место. Затем он подрос еще больше. И дошел до финала Кубка мира. Так что такие большие звезды к нам приезжают", – подчеркнул Тужба.

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За это время фестиваль обзавелся друзьями в лице правительства и Россотрудничества, которые оказывают поддержку. Руководитель представительства Вадим Чеха отметил, что шахматы не только развивают молодежь, но и позиционируют Абхазию как край интеллектуалов.

"Конечно же, Россотрудничество в Абхазии и дальше будет поддерживать такого рода инициативы. Шахматы играют выдающуюся роль в развитии Абхазии, в поддержке молодых талантливых людей. Особенно в летний, курортный период, турнир по шахматам позволяет позиционировать Абхазию как край, где вырастают чемпионы", – добавил Вадим Чеха.

Абхазская звезда

Тренер ФИДЕ (категории Международной шахматной Федерации – прим.) Отар Хурхмал отметил, что интерес к шахматам в республике с каждым годом возрастает. Чаще всего в секцию записываются школьники младших классов.

Сам Тристан Кварацхелия шесть лет назад случайно решил записаться в секцию. Он всего лишь проходил мимо шахматной школы, где его внимание привлекли фигуры. Именно из-за них юноша решил заниматься этим интеллектуальным видом спорта. Но постепенно Тристан увлекся и ушел с головой в шахматы.

В шахматной школе в Сухуме используют различные методики обучения. Все зависит от уровня игрока. Для Тристана Кварацхелия, к примеру, сейчас важна физическая подготовка, чем и старается заниматься юноша. Правда, как он признается, через силу.

"Утром я вокруг дома бегаю через не хочу, потому что это надо. Когда я играю четыре-пять часов, мне становится физически сложно, а сила воли нужна в шахматах. Поэтому нужна физическая подготовка", – пояснил Тристан Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тристан Кварацхелия

Не менее важны психологическая подготовка и оттачивание мастерства. С Тристаном тренер Отар Хурхумал уже несколько лет работает по индивидуальной программе по методике шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника с использованием современных компьютерных шахматных программ.

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XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" проходит в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.