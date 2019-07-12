Face-to-face: боксеры прошли взвешивание перед "Кубком Государства Абхазии"

Турнир по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия" состоится в Новом Афоне 13 июля.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Церемония взвешивания боксеров перед "Кубком Государства Абхазии" состоялась в Сухуме в пятницу 12 июля.

На площадку face-to-face вышло десять пар боксеров весовой категории от 57 до 102 килограммов. Ring girls, облаченные в абхазские национальные костюмы, объявляли имена спортсменов.

За пояс чемпиона Абхазии среди профессионалов в весовой категории до 76 килограммов сразятся эстонец Сергей Баннов и абхаз Астамур Еник.

За пояс Чемпиона Абхазии среди профессионалов в весовой категории до 77 килограммов поборятся Руслан Ахмедов из России и Еневер Бзагоа из Абхазии.

И, наконец, в поединке за "Кубок Государства Абхазии" на ринге встретятся камерунец Воани Биалеу и абхаз Иосиф Зантария.

© Sputnik Церемония взвешивания боксеров перед «Кубком Государства Абхазии»

Взвешивание одной пары боксеров из-за технических проблем отложили на несколько часов.

Турнир по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия" состоится в Новом Афоне 13 июля.

На вечере бокса состоится 11 поединков, восемь из которых - рейтинговые бои, два титульных боя за пояс чемпиона и один титульный бой за кубок Абхазии.

Спортсмены приехали из России, Белоруссии, Греции, Румынии, Морокко, Узбекистана, Таджикистана, и Южной Осетии.

Такого еще не было: в Абхазии состоится турнир профессионального бокса>>

Абхазию на турнире представят 11 спортсменов, большинство из них дебютанты на профессиональном ринге. Если сравнивать с предыдущим вечером профессионального бокса, который состоялся в Абхазии в 2017 году, то количество участников из Абхазии резко возросло.