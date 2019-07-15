Теннисистка Амина Аншба в паре с Анастасией Детюк победила на турнире в Германии

Парный турнир по большому теннису ITF W60 с призовым фондом 60 тысяч долларов проходил немецком городе Ферсмольде с 8 по 14 июля.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба в паре с чешской спортсменкой Анастасией Детюк победила в турнире ITF W60 по теннису, сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

"В упорной борьбе на тайм-брейке они обыграли нидерландско-индийскую пару. В этом году это первая победа Амины в таком престижном турнире", – рассказала она.

Парный турнир по большому теннису ITF W60 с призовым фондом 60 тысяч долларов проходил немецком городе Ферсмольде с 8 по 14 июля.

Амина Аншба стала первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет в 2013 году, победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

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Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого Шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах.

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