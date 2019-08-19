Досрочно нокаутом: тайбоксеры из Абхазии победили на Кубке Краснодарского края

Кубок Краснодарского края по тайскому боксу, в котором участвовало около двухсот спортсменов, прошел с 17 по 18 августа в Краснодаре.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Тайбоксеры из Абхазии победили на Кубке Карснодарского края, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

"Я повез три человека из нашей сборной. Давид Амичба, который финальный бой завершил досрочно нокаутом, и Астамур Лакашиа стали первыми. Леон Амичба в финале уступил чемпиону России по очкам и занял второе место", - сказал Гергедава.

Этот турнир был отборочным на Кубок России, который состоится в сентябре 2019 года в Краснодаре. Параллельно с ним там же пройдет Кубок Кавказа.

По словам президента Федерации, юноши в возрасте от 12 до 13 лет смогут выступить на Кубке Кавказа без прохождения отборочных этапов. От Абхазии планируется выступление пяти молодых спортсменов.

"На Кубок Кавказа мы постараемся выехать как сборная Абхазии и официально представить на соревнованиях нашу республику. Хотим повезти пять человек. Что касается Кубка России, мы еще не решили. Астамура Лакашиа я не повезу, так как для такого уровня турнира ему пока не хватает опыта, он только начал, и ему будет сложно. Не хочу "ломать" спортсмена, пусть все идет поэтапно", - поделился планами Гергедава.

Гергедава добавил, что в соревнованиях выступили около двухсот спортсменов со всего Краснодарского края.

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