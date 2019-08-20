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Мяч на поле во время чемпионата по футболу ConIFA

Чемпионат мира ConIFA-2020 не будет проводиться в Сомалиленде

© Foto / Con Chronis
Спорт
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Члены ConIFA соберутся в начале следующего года, чтобы окончательно решить, где пройдет Чемпионат мира-2020.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA заявила о том, что Чемпионат мира-2020 не будет проходить в Сомалиленде, сообщил Sputnik вице-президент организации Дмитрий Пагава.

"Для многих сборных накладно ехать туда, поэтому было принято такое решение. Сейчас мы взяли тайм-аут и ищем другого кандидата на проведение мирового первенства", - добавил он.

В январе 2020 года на острове Джерси состоится собрание ConIFA, на котором будет принято окончательное решение, где будет проводиться Чемпионат мира-2020, проинформировал Дмитрий Пагава.

"Команды уже подали заявки на участие в чемпионате мира, в том числе Абхазия, через месяц будем утверждать сборные, которые будут участвовать в жеребьевке, сейчас мы сосредоточены на поиске страны, которая примет ConIFA-2020", - подчеркнул он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

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Теги:
футбол, ConIFA


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