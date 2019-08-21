Полузащитник сухумского "Нарта" Шабат Логуа перешел в ФК "Тюмень"

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Полузащитник сухумского "Нарта" и сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа 21 августа подписал контракт с футбольным клубом "Тюмень".

Для полузащитника переход в "Тюмень" стал первым профессиональным контрактом за пределами Абхазии.

"Это мой первый профессиональный контракт в России, но я воспитанник тольяттинской академии футбола Коноплева, поэтому я привык к России, к холодам и не обращаю на это внимание, когда принимал решение о переходе в "Тюмень", - сказал Шабат Логуа.

Футболист выразил надежду на то, что сможет помочь команде достичь поставленных целей и самому вырасти как спортсмену.

"У клуба большие амбиции, собрана очень хорошая команда, набор игроков хороший. Задача – попасть в тройку и выйти в первую лигу", - добавил он.

Во втором дивизионе первенства России, в зоне "Урал-Поволжье" сыграно уже шесть туров. Абхазский футболист готов выйти на поле, и это может произойти в следующем туре. В новом клубе Шабат Логуа будет выступать под номером 88.

Последние два года Шабат Логуа выступал за сухумский "Нарт", выиграл в составе команды два чемпионских титула и дважды стал обладателем Кубка страны.

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