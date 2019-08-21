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Матч между Абхазией и Северным Кипром.

Полузащитник сухумского "Нарта" Шабат Логуа перешел в ФК "Тюмень"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (364)
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Футбольная команда "Тюмень" выступает во втором дивизионе первенства России, в зоне "Урал-Поволжье".

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Полузащитник сухумского "Нарта" и сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа 21 августа подписал контракт с футбольным клубом "Тюмень".

Для полузащитника переход в "Тюмень" стал первым профессиональным контрактом за пределами Абхазии.

"Это мой первый профессиональный контракт в России, но я воспитанник тольяттинской академии футбола Коноплева, поэтому я привык к России, к холодам и не обращаю на это внимание, когда принимал решение о переходе в "Тюмень", - сказал Шабат Логуа. 

Футболист выразил надежду на то, что сможет помочь команде достичь поставленных целей и самому вырасти как спортсмену.

Сандро Цвейба
© Foto/ instagram/sandro_tsveyba
Футболист из Абхазии Сандро Цвейба перешел в шведский клуб Высшей лиги

"У клуба большие амбиции, собрана очень хорошая команда, набор игроков хороший. Задача – попасть в тройку и выйти в первую лигу", - добавил он.

Во втором дивизионе первенства России, в зоне "Урал-Поволжье" сыграно уже шесть туров. Абхазский футболист готов выйти на поле, и это может произойти в следующем туре. В новом клубе Шабат Логуа будет выступать под номером 88.

Последние два года Шабат Логуа выступал за сухумский "Нарт", выиграл в составе команды два чемпионских титула и дважды стал обладателем Кубка страны.

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Темы:
Спортивная Абхазия (364)
Теги:
футбол


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