Футболист из Абхазии приглашен в юношескую сборную России

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии Айнар Эшба попал в состав юношеской сборной России 2003 года, сообщил Sputnik агент спортсмена Темур Хинтуба.

С 2017 года Эшба выступает за мадридский футбольный клуб Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. По словам агента, футболистом лично заинтересовался тренер юношеской сборной Станислав Каратаев.

"Мальчик очень много работает над собой, и его труды были замечены. Безусловно, попасть в национальную сборную – мечта любого мальчишки. В сборную набирают несколько раз в году, в основном это сильнейшие игроки, которые играют в российских клубах, а лигионеров не так много. Честно говоря, конкуренция большая, и попадание в состав сборной – серьезный успех. Для всех нас это большая гордость", - отметил Хинтуба.

© Foto/ Enver Aydoğan Bzagoa Футболист из Абхазии Айнар Эшба

16-летний центральный полузащитник Айнар Эшба начинал свою карьеру в футбольном клубе "Нарт". С 2013 по 2017 годы тренировался в различных командах Барселоны. В 2017 году футболист получил приглашение в мадридский клуб Alcobendas-Levitt. С 2016 года Эшба играет в División De Honor (Золотая Лига – ред.) в Испании в возрастных категориях "Инфантиль" и "Кадет".

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