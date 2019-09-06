Адвокат: Кокорина и Мамаева отпустили по УДО

Восьмого мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, по году и пять месяцев получили футболисты Мамаев и Протасовицкий.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил прошения об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве, сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

"Отпустили", - написала она в комментарии к своей записи в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков.

Между тем, представитель суда, заявил РИА Новости, что пока не располагает точными данными по этому делу, так как заседание еще не завершено.

Помимо спортсменов, о досрочном освобождении просил и младший брат Кокорина Кирилл, также арестованный по делу футболистов.

Удовлетворил ли суд его ходатайство, пока неясно.

В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Затем в кафе в центре Москвы футболисты избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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