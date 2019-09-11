Российские тайбоксеры выступят под абхазским флагом на турнире в Краснодаре

Кубок Кавказа и Кубок России по тайскому боксу, в которых принимают участие более 800 спортсменов, пройдут в Краснодаре с 10 по 14 сентября.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Российские тайбоксеры выступят в составе сборной Абхазии на Кубке Кавказа в Краснодаре, рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

"Открою вам небольшой секрет. В общей сложности у нас шесть спортсменов: двое из Абхазии и четверо из России. Это мои ученики, которых я тренировал в России. Они изъявили желание выступить в составе нашей команды под абхазским флагом", - отметил Гергедава.

Гергедава уточнил, что трое российских спортсменов из Краснодара и один из Новороссийска. Решение молодых тайбоксеров одобрил тренерский штаб Краснодарского края. Самому младшему спортсмену 14 лет, старшему – 17.

Одновременно с Кубком Кавказа в Краснодаре проходит Кубок России по тайскому боксу. На участие в этом турнире зарегистрировалось более 800 участников из 35 регионов России и Абхазии. Победа в этих соревнованиях дает возможность выхода на чемпионат Европы по тайскому боксу в Минске.

"Кубок Кавказа и Кубок России - это корректировочный отборочный цикл на первенство Европы, который пройдет в Белоруссии. К сожалению, в Минске мы не сможем выступить от Абхазии. Мы писали письма в МОК и встречались с их представителями, но пока нам отказывают в виду непризнанности нашего государства Западом", - сказал Гергедава.

В случае победы тайбоксеров, выступающих за Абхазию на Кубке Кавказа, у них будет возможность участвовать в чемпионате Европы в составе сборной России.

Участие сборной Абхазии по тайскому боксу под государственным флагом республики стало возможным благодаря помощи главного тренера сборной команды Краснодарского края, президента федерации Тайского бокса города Сочи Артема Корниенко, добавил Теймураз Гергедава.

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