Теннисистка Эрика Кварчия выиграла в парном разряде на турнире в Сочи

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Абхазская теннисистка Эрика Кварчия заняла первое место в парном смешанном разряде на Всероссийском турнире (мастерский) по настольному теннису в Сочи.
Как сообщает Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту, Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.
Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.
49-й открытый Сочинский турнир по настольному теннису проходил с 12 по 15 сентября.
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