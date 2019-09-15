Теннисистка Эрика Кварчия выиграла в парном разряде на турнире в Сочи

Ежегодный Всероссийский турнир по настольному теннису проходил в Сочи с 12 по 15 сентября. Соревнования проводились в мужском и женском одиночных разрядах, в женском и мужском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Абхазская теннисистка Эрика Кварчия заняла первое место в парном смешанном разряде на Всероссийском турнире (мастерский) по настольному теннису в Сочи.

Как сообщает Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту, Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

49-й открытый Сочинский турнир по настольному теннису проходил с 12 по 15 сентября.

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