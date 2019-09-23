Глава ОКР: команду России могут не допустить на Олимпиаду в Токио

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Перспективы участия российской олимпийской команды в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой, если ситуация со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет складываться неблагоприятно для российской стороны, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщается на сайте ОКР.

"Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", - сказал Поздняков.

"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году", - добавил он.

Летние Олимпийские игры 2020 года откроются в Токио 24 июля.

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