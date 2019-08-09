Картографическая агрессия: Япония "присвоила" Южные Курилы на сайте Олимпиады

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова южных Курил изображены в составе Японии, передает РИА Новости.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо, кликнув на один из них на сайте, переходишь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020 Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал появление Южных Курил на карте Японии картографической агрессией и выразил надежду на появление официальной реакции со стороны российских властей.

"На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады", - сказал Морозов.

По словам сенатора, подобные действия Японии не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии, поэтому было бы правильно, чтобы соответствующую позицию занял бы и МОК.

"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", - резюмировал он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года, а с 25 августа по шестое сентября 2020 года пройдет Паралимпиада.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

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