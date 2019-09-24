Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Сборная России по футболу может не попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на американский журнал Newsweek.

РУСАДА грозит лишение статуса соответствия WADA из-за сведений о несоответствии данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в январе, и информации, находившейся в распоряжении WADA.

В случае если Всемирное антидопинговое агентство решит ввести санкции против России, спортсмены РФ будут повсеместно дисквалифицированы и отстранены, в том числе от участия в Олимпиаде и чемпионате мира по футболу 2022 года.

РУСАДА дано три недели, чтобы ответить на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории, либо опровергнув подозрения в манипуляциях, либо выявив причастных и применив к ним меры.

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