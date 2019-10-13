Сборная России разгромила команду Кипра и вышла на ЕВРО-2020

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Сборная России по футболу досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
В воскресенье российская команда в матче группы I со счетом 5:0 обыграла на выезде сборную Кипра.
Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное в отборе ЧЕ-1996 национальной командой, которую тренировал Олег Романцев.
За два тура до конца отборочного турнира сборная России набрала 21 очко и занимает второе место в группе. У команды Бельгии, которая вышла в финальную часть ЕВРО-2020 ранее, на три очка больше. Сборная Кипра с десятью очками идет третьей.
Играем за вас, друзья!— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Всех с победой и выходом на ЕВРО2020!@UEFAEURO #НашиПарни pic.twitter.com/yJyjUzzClj
Таким образом, за два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
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