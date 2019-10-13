Сборная России разгромила команду Кипра и вышла на ЕВРО-2020

Российские футболисты разгромили команду Кипра в матче квалификации чемпионата Европы-2020 со счетом 5:0.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Сборная России по футболу досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

В воскресенье российская команда в матче группы I со счетом 5:0 обыграла на выезде сборную Кипра.

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное в отборе ЧЕ-1996 национальной командой, которую тренировал Олег Романцев.

За два тура до конца отборочного турнира сборная России набрала 21 очко и занимает второе место в группе. У команды Бельгии, которая вышла в финальную часть ЕВРО-2020 ранее, на три очка больше. Сборная Кипра с десятью очками идет третьей.

Таким образом, за два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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