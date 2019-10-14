Нурмагомедов назвал имя своего следующего соперника

Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Пуарье в рамках UFC 242 в Абу-Даби, защитив титул.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его следующим соперником в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен стать американец Тони Фергюсон, пишет Р-Спорт.

"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться, — приводит слова Нурмагомедова Netcast Zone. — После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься наверх в весе. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен".

На данный момент в активе Фергюсона 25 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Нурмагомедов провел столько же боев, выиграв в каждом из них. Сейчас оба спортсмена имеют серию из 12 побед в UFC подряд, это один из лучших показателей в истории промоушена. Ранее их поединок срывался четыре раза.

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