Футболист, рефери и журналист: о спортивной жизни Григория Погосян

Как, будучи игроком футбольной команды "Юный динамовец" и трехкратным чемпионом Сухума по боксу, Григорий Погосян стал одним из лучших футбольных судей Абхазии, обслуживавшим игры чемпионата СССР, в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начал как игрок

Будущий судья национальной категории Григорий Погосян родился в Сухуме в 1935 году. Его родители были родом из Нагорного Карабаха, они переехали в Абхазию в 1920 году. В своей статье "Большой футбол стал его судьбой" Артавазд Сарецян пишет, что у Григория Погосян было трудное детство.

"У Грини, как и у многих его сверстников, было трудное детство. В семье знали, что такое нужда. Особенно тяжело пришлось в годы Великой Отечественной войны, когда в 1943 году умерла мать. Но, несмотря на тяжелое время, он хорошо учился в школе и занимался спортом, который стал главным его увлечением", - пишет Сарецян.

Григорий Погосян с раннего детства увлекся футболом, он выступал за команду "Юный динамовец" и стал ее капитаном. В одной команде с Гриней, как его назвали с самого детства и до конца жизни, играли ставшие знаменитыми футболистами – Саркис Овивян, Амиран Зардания, Юрий Пруидзе.

Помимо футбола, Григорий Погосян увлекался еще и боксом, в котором достиг немалых успехов – стал трехкратным чемпионом Сухума. Но когда перед ним встал выбор, он предпочел футбол.

"Он, конечно, был знатоком абхазского футбола, был замечательным теоретиком, был полностью предан этому виду спорта. У него хранились уникальные архивные документы как о сухумском "Динамо", так и о других командах Советского союза", - говорит тренер республиканской детско-юношеской школы игр, бывший игрок сухумского "Динамо" Юрий Логуа.

CC0 Григорий Погосян во время матча

Один из лучших арбитров

Решив завершить выступления в качестве игрока и повесить боксерские перчатки на гвоздь, Григорий Погосян стал футбольным арбитром. В 1966 году он с отличием окончил Тбилисский институт физкультуры. Восемь сезонов Погосян входил в десятку лучших футбольных судей Грузии.

"Год спустя также отлично сдал экзамен на Всесоюзном семинаре по судейству. А еще через год, в 1968-м, был включен в бригаду судей по обслуживанию игр всесоюзного футбольного чемпионата, в том числе в высшей лиге. Москва, Ереван, Тбилиси, Киев, Баку, Минск, Ташкент, Алма-Ата. Вот далеко неполный перечень городов бывшего Советского Союза, великой футбольной державы, где Григорий Погосян выходил на футбольное поле в качестве судьи. Судил он и международные матчи", - пишет Сарецян.

О его преданности к футболу говорит и то, что после того, как в конце 60-х годов было заморожено строительство Республиканского стадиона в Сухуме, он инициировал коллективное критическое письмо известных спортсменов и тренеров в газету "Правда". После этого письма строительство стадиона возобновилось.

Более сорока лет Григорий Погосян был главным судьей в играх Чемпионата Абхазии по футболу, затем инспектировал игры национального чемпионата и Кубка республики.

Помимо судейства футбольных матчей, Григорий Погосян запомнится как спортивный журналист.

"Он много лет работал в качестве спортивного журналиста. Все статьи, которые касались футбола, проходили через него в газете "Советская Абхазия". После очередных игр чемпионата Советского Союза, когда "Динамо" Сухум играло во второй лиге, и переходило в первую, все ждали статью Грогория Погосяна, что он напишет на этот раз о "Динамо" и в целом о чемпионате СССР", - говорит Юрий Логуа.

За большие заслуги в развитии спорта в Абхазии 2004 году Григорий Погосян он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а в 2012 ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия". Григорий Погосян ушел из жизни 12 октября 2017 года.

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