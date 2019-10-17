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Макгрегор назвал имя своего следующего соперника

© AFP 2019 / Ethan Miller
Спорт
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Следующий поединок ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в UFC может состояться в декабре 2019 года.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Конор Макгрегор планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона UFC в легком весе американца Фрэнки Эдгара.

Макгрегор прокомментировал пост с поздравлением Эдгара от UFC с днем рождения в официальном Twitter-аккаунте промоушена, пообещав встреться с американцем в декабре. В ответ Эдгар заявил, что уже согласился провести поединок с ирландцем.

Под тем же постом Магрегор обратился с просьбой организовать бой к президенту UFC Дэйне Уайту. Спортсмен пообещал отдать весь свой гонорар на благотворительность.

Последний раз 31-летний ирландец выходил в октагон 6 октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

За свою профессиональную карьеру Эдгар одержал 23 победы в 31 бою в смешанных единоборствах. В июле он проиграл Максу Холлоуэю в поединке за пояс чемпиона UFC в полулегком весе. Пятираундовый бой, прошедший в Эдмонтоне, завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

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