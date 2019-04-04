Конор вернулся: Макгрегор объявил о возобновлении карьеры бойца MMA

Ирландский боец смешанных единоборств вернулся в октагон спустя всего девять дней после заявления об уходе.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение о возвращении на профессиональной ринг в MMA спустя всего девять дней после того, как он сам же и объявил об уходе.

"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками разных вероисповеданий и всех слоев общества. Религии призывают нас быть лучше. Это один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне", - написал боец в своем микроблоге в Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Макгрегор 26 марта заявил о том, что заработал достаточно денег и теперь хочет уйти из профессионального спорта. Тогда эксперты и фанаты бойца заподозрили неладное, ведь в 2016 году Макгрегор уже делал подобное заявление. Тогда, всего через день, он отказаться от своих слов и вернулся в октагон.

© REUTERS / Jeenah Moon Макгрегора арестовали за разбой и освободили под залог

Вскоре после последнего объявления об уходе ирландец стал активно оскорблять своего экс-соперника, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Не бойся реванша, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как всегда", - гласит одно из последних сообщений ирландца.

Последний бой Конор Макгрегор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл ему в четвертом раунде. После того боя произошла драка, из-за которой Макгрегор был дисквалифицирован до апреля.

Глазами болельщика: как Хабиб и Конор сделали бой сенсацией>>

Эпичный бой-реванш Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор теперь возможно все-таки состоится.