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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя

Конор вернулся: Макгрегор объявил о возобновлении карьеры бойца MMA

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
Спорт
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Ирландский боец смешанных единоборств вернулся в октагон спустя всего девять дней после заявления об уходе.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение о возвращении на профессиональной ринг в MMA спустя всего девять дней после того, как он сам же и объявил об уходе.

"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками разных вероисповеданий и всех слоев общества. Религии призывают нас быть лучше. Это один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне", - написал боец в своем микроблоге в Twitter.

Макгрегор 26 марта заявил о том, что заработал достаточно денег и теперь хочет уйти из профессионального спорта. Тогда эксперты и фанаты бойца заподозрили неладное, ведь в 2016 году Макгрегор уже делал подобное заявление. Тогда, всего через день, он отказаться от своих слов и вернулся в октагон.

Арест бойца MMA Конора МакГрегора
© REUTERS / Jeenah Moon
Макгрегора арестовали за разбой и освободили под залог

Вскоре после последнего объявления об уходе ирландец стал активно оскорблять своего экс-соперника, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Не бойся реванша, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как всегда", - гласит одно из последних сообщений ирландца.

Последний бой Конор Макгрегор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл ему в четвертом раунде. После того боя произошла драка, из-за которой Макгрегор был дисквалифицирован до апреля.

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Эпичный бой-реванш Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор теперь возможно все-таки состоится.

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