Ален Авидзба проиграл во втором круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Престижный юбилейный XXX теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" открылся 12 октября и продлится до 20 числа. Спортсмен из Абхазии завершил выступление на турнире.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Теннисист из Абхазии Ален Авидзба во втором круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" уступил в матче с сербским игроком Николой Милоевичем.

Соперник абхазского теннисиста на сегодня располагается на 164 месте в рейтинге лучших в мире, абхазский спортсмен на 498 позиции. Николе Милоевичу 25 лет, Алену Авидзба – 19, до этого теннисисты ни разу не встречались.

В начале матча соперники выигрывали геймы на своих подачах, однако шестой гейм на подаче серба выиграл Ален Авидзба, так счет в первом сете стал 4:2 в пользу теннисиста из Абхазии. Однако, серб сумел взять три гейма подряд и выйти вперед – 4:5. Первый сет завершился в пользу сербского игрока – 7:5.

Если в первом сете была упорная борьба, во второй Алену Авидзба не удалось выиграть ни одного гейма – 6:0. Продолжительность поединка составила полтора часа.

Никола Милоевич в третьем круге "ВТБ Кубок Кремля" встретится с победителем в паре Егор Герасимов-Андрей Рублев.

В первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" 16 октября, Ален Авидзба одержал победу над российским теннисистом Алибеком Качмазовым.

После этой победы спортсмен из Абхазии отметил, что для него встреча с Качмазовым стала первой в рамках турнира АТР, поэтому она выдалась сложной.

Победитель пары Алибек Качмазов - Ален Авидзба должен был встретиться с первым сеяным турнира Даниилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии "Мастерс" в Шанхае. Однако Даниил Медведев, на сегодня он на четвертом месте в рейтинге АТР, отказался от участия в "ВТБ Кубок Кремля", сославшись на накопившуюся усталость.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

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