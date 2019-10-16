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Ален Авидзба победил в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

© Foto / Srdjan Stevanovic
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (405)
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Абхазский теннисист Ален Авидзба участвует в XXX юбилейном международном теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в ледовом дворце "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ален Авидзба одержал победу над российским теннисистом Алибеком Качмазовым в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Матч продлился все три сета, в первом из которых Ален одержал уверенную победу – 6-1 по геймам. Однако во втором его сопернику удалось отыграться (4-6 по итогам второго сета – ред.) и сделать счет равным 1-1 по сетам. В решающем сете, абхазский теннисист вновь взял верх 6-1 и, таким образом, одержал победу в поединке.

Теннисист Ален Авидзба
© Фото : предоставлено Аленом Авидзба
Абхазский теннисист Ален Авидзба выиграл турнир "Futures" в Тулузе

Победитель пары Алибек Качмазов - Ален Авидзба должен был встретиться с первым сеяным турнира Даниилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии "Мастерс" в Шанхае. Однако Даниил Медведев отказался от участия в "ВТБ Кубок Кремля" сославшись на накопившуюся усталость. В мировом рейтинге Медведев сейчас находится на четвертой строчке.

Престижный юбилейный XXX теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" открылся 12 октября и продлится до 20 числа.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

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Темы:
Спортивная Абхазия (405)
Теги:
теннис, Ален Авидзба


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