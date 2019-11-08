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Боксер Энри Агрба

Спортсмены из Абхазии выступят на Кубке мира по рукопашному бою в Кисловодске

© Фото : Астамур Аристава
Спорт
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Sputnik Абхазия

В соревнованиях за XI Кубок Мира FCF-MMA по полноконтактному рукопашному бою, который пройдет 16-17 ноября, выступят два абхазских спортсмена.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены Энри Агрба и Тамаз Тарба примут участие в XI Кубке Мира FCF-MMA, который пройдет в Кисловодске, сообщил в интервью Sputnik тренер Энри Агрба Астамур Аристава.

"Тамаз Тарба тренируется в Сочи, ему 28 лет, он выступает в весовой категории 61 килограмм, а Энри Агрба будет биться в весе 77 килограммов. У Тамаза небольшие проблемы, он сгоняет вес, а у Энри вес практически на нужном уровне", - рассказал тренер.

Энри Агрба
© Foto/ @enriagrba
Энри Агрба о подготовке к бою в Кисловодске: голодный, как волк

Соперники абхазских спортсменов определятся 16 ноября, когда будет проведена жеребьевка соревнований.

"16 ноября мы приедем в Кисловодск, в тот же день пройдет взвешивание и жеребьевка. Ожидается, что на соревнования должны приехать команды из Франции, Киргизии, Таджикистана и других стран", - подчеркнул он.

По словам Астамура Аристава, Энри Агрба и Тамаз Тарба настроены решительно и готовы показать наилучшие результаты.

В своем последнем бою Энри Агрба уступил Исламу Картлыкову в международном турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global в Сочи 19 октября.

"После поражения уже нужно отыгрываться, к сожалению, сейчас турнир не среди профессионалов, но тем не менее. Энри Агрба едет на этот турнир в статусе чемпиона мира, и поэтому титул надо защищать. В прошлом году он выиграл и Кубок и чемпионат мира", - сказал Астамур Аристава.

Цель турнира FCF-MMA – развитие и популяризация полноконтактного рукопашного боя и выявление сильнейших спортсменов. Турнир проводится по утвержденным в 2004 году любительским правилам Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IF FCF. Организатор – Международная Федерация полноконтактного рукопашного боя IF FCF.

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Теги:
Кисловодск, Абхазия, рукопашный бой


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