Форма сборной и контракт для Черчесова: прошел исполком Российского футбольного союза

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Основным итогом заседание стала большая судейская реформа, о которой рассказал президент РФС Александр Дюков, пишет Р-Спорт.

Судейская реформа российского футбола

Как сообщил Дюков, бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета РФС.

Отмечается, что одним из элементов судейской реформы станет введение единого рейтинга инспекторов и судей. По словам Дюкова, рейтинг поможет повысить эффективность работы.

Одним из элементов судейской реформы станет введение единого рейтинга инспекторов и судей. По словам Дюкова, рейтинг поможет повысить эффективность работы.

Глава РФС также заявил, что с первого весеннего тура чемпионата России планируется обеспечить работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах премьер-лиги.

"Ведется работа по созданию VAR-центра, его планируется расположить в штаб-квартире РФС. Хотим, чтобы с первого весеннего тура VAR использовался во всех матчах. Параллельно идет работа по обучению судей, чтобы они могли работать с системой видеопомощи арбитрам", - сказал Дюков.

Новая форма для сборной

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о ситуации с новой формой для сборной России. Он выразил надежду на то, что технический спонсор сборной разработает еще один вариант дизайна.

"У нас будет новая форма, которую разработает Adidas. Ожидаем новый дизайн, когда он будет, Adidas пока не ответил. РФС считает нынешний вариант неудачным. Это обоюдная вина наша и Adidas, не оформили весь цикл. Текущий вариант нас не устраивает, болельщиков. Время еще есть, чтобы всем вместе все исправить. Мы 12 лет успешно сотрудничаем, надо учесть этот сбой, чтобы в дальнейшем не повторилось", - заявил Алаев.

Новый контракт для Черчесова

Дюков рассказал о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и возможном совмещении работы в сборной и клубе.

"По тому контракту, который уже подписан, с одной стороны мы, исходя из результатов, которые есть, должны сделать предложение Станиславу Саламычу, но мы сделали это не потому что должны, а потому что считаем, что это правильно. Сейчас оно находится на рассмотрении тренера. Мы не видим каких-то проблем. Мне кажется, что чрезмерное внимание к этому вопросу не оправдано", - сказал Дюков.

Также Дюков объяснил свою позицию по вопросу совмещения тренерской деятельности в клубе и сборной.

"Отношусь негативно, могу объяснить, почему. Я вижу, как он работает, занимается национальной командой не только во время учебно-тренировочных сборов и проведения товарищеских или официальных матчей, а посвящает вопросам сборной и все оставшееся время. Я не понимаю, как физически это возможно — совмещать руководство национальной командой и быть главным тренером какого-то клуба", - сказал он.

В августе СМИ сообщали, что Черчесов может возглавить московский "Спартак" после Евро-2020.

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