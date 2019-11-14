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Пояс остался вакантным: бой Батала Чежия и Джамала Усманова завершился ничьей

© Foto/ скриншот Youtube/Аспорт Адунеи
Спорт
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Sputnik Абхазия

Международное боксерское шоу "Короли Нокаутов" прошло в Санкт-Петербурге. Никто из спортсменов не завоевал пояс.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Бой абхазского боксера Батала Чежия и украинского спортсмена Джамала Усманова за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) завершился ничьей.

Один из судей присудил победу Баталу, второй - его сопернику, а третий - ничью. Таким образом, пояс остался вакантным.

Соперником Батала Чежия был боксер из Украины Джамал Усманов, который до поединка с абхазским боксером провел пять боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу. На счету Чежия было девять боев на профессиональном ринге, во всех встречах он также одержал победу.

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14.11.2019. Санкт Петербург Отель Азимут

Публикация от Батал Чежия (@batalchezhiya)

Для боя с Усмановым Чежия поднялся в полутяжелую весовую категорию в 79 килограммов. До этого он выступал в средней весовой категории до 76 килограммов.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

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Теги:
Санкт-Петербург, Абхазия, бокс


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