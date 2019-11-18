Нервозный финал: гудаутская "Рица" взяла "Кубок Победы" по футболу

Финальный матч "Кубка Победы" по футболу между клубами "Рица" и "Гагра" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в понедельник 18 ноября.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. "Рица" из Гудауты стала обладателем "Кубка Победы" в финальном матче с ФК "Гагра", рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

"В основное время ни одна из команд не открыла счет. Реализовать момент удалось игроку "Рицы" Тристану Гублиа, который забил головой в добавленное время. Матч был, можно сказать, напряженным. Чувствовалась нервозность футболистов, и поэтому голевых моментов было не очень много", - отметил Федоренко.

Лучшим игроком матча был признан Виктор Пимпия из ФК "Рица", лучшим бомбардиром – Марат Агрба тоже из "Рицы", который забил в турнире шесть голов.

Турнир "Кубок Победы" прошел в Абхазии с 10 октября по 18 ноября. В нем приняли участие четыре команды – гудаутская "Рица", гагрская "Гагра", сухумские "Нарт" и "Динамо".

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