Боксер из Абхазии Харитон Агрба победил в вечере профессионального бокса

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в боксерском шоу среди профессионалов "Face to face", которое прошло во Владикавказе в пятницу 13 декабря, сообщили Sputnik в Госкомитете по спорту и физической культуре Абхазии.

"Харитон одержал победу единогласным решением судей", - отметили в Госкомитете по спорту.

Бой во дворце спорта "Манеж" был дебютным в профессиональном боксе для молодого спортсмена. Он выступил в весовой категории 66,2 килограмма. Противником Агрба стал боксер Шохрух Абдиев.

Предоставлено: Госкомитет по спорту Абхазии Харитон Агрба

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.

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