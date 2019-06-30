Харитон Агрба о серебре Европейских игр: можно стремиться к новым вершинам

СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Харитон Агрба прокомментировал свое выступление на вторых Европейских играх в Минске, на которых он завоевал серебряную медаль.

В финальном бою Харитон Агрба встречался с боксером из Великобритании Пэтом Маккормаком и уступил ему по очкам в трехраундовом противостоянии.

"Европейские игры это знаковый турнир для меня и для нашей страны. В бою с англичанином я думал руку поднимут мне, но подняли моему сопернику, это большой спорт, такое бывает", - сказал Харитон Агрба.

Спортсмен отметил, что получил много положительных эмоций и рад, что стал частью спортивной истории.

"Теперь можно открыть следующую главу и стремится к новым вершинам, спасибо всем кто болел и переживал за меня", - подчеркнул боксер.

На пути к финалу Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Грузии Эскерханом Мадиевым, победил спортсмена из Молдавии Василия Белоуса и одолел украинца Евгения Баранова.

Харитон Агрба выступал на соревнованиях в составе сборной России по боксу. Вторые Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.

Решение о проведении Вторых Европейских Игр было принято 21 октября 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

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В программу соревнований Европейских игр в Минске включено 15 видов спорта (23 спортивные дисциплины), 8 из которых станут квалификационными для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. В ходе соревнований будет разыграно 200 комплектов медалей. Соревнования по боксу и дзюдо проходят в ранге чемпионатов Европы.