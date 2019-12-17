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Команда Эрики Кварчия завоевала "бронзу" на турнире по теннису

© Foto / Беслан Карчава
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191217/1029043763/Komanda-Eriki-Kvarchiya-zavoevala-bronzu-na-turnire-po-tennisu.html

Первенство России по настольному теннису, в котором принимали участие порядка 20 команд, проходило в Славянске-на-Кубани с 11 по 15 декабря.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская спортсменка Эрика Кварчия стала бронзовым призером первенства России по теннису в составе команды Самарской области, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия рассказал первый тренер спортсменки Беслан Карчава. 

"Это было Первенство России по теннису среди юниоров. Эрика была самым младшим участником турнира. Ей всего 15 лет", - сказал Карчава. 

По его словам, Эрика Кварчия подтвердила норматив мастера спорта, который она выполнила пару месяцев назад. 

"На этом турнире Эрика проявила себя хорошо. Сейчас уже поступают предложения перевести ее в другой город", - добавил тренер. 

Первенство России по настольному теннису, в котором принимали участие порядка 20 команд, проходило в Славянске-на-Кубани с 11 по 15 декабря. 

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Учится в самарской школе Олимпийского резерва.

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