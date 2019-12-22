Абхазский спортсмен одержал победу в Первенстве Московской области по боксу

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в Первенстве Московской области по боксу среди юниоров, сообщил Sputnik тренер спортсмена Элизбар Джологуа.
Всего в Первенстве приняли участие более 150 спортсменов, которые боролись за выход на Первенство России по боксу.
"Герман провел три боя и во всех одержал победу. Перед тем, как выступить в Первенстве России, ему предстоит драться в Первенстве Центрального федерального округа", - отметил тренер.
По словам Джологуа, Арджения также был награжден призом за лучшую технику. Награду спортсмену вручил олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по боксу Александр Лебзяк.
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