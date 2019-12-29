На пять: абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэ в Донецке

Открытый турнир Донецкой Народной Республики по каратэ, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, ДНР и ЛНР, прошел в Донецке в субботу 28 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Абхазские спортсмены завоевали призовые места на турнире по каратэ в Донецке, об этом Sputnik Абхазия сообщил президент Федерации каратэномичи Темур Цулая.

Первое место в двоеборье - ката и кумитэ - занял Геннадий Цулая. Спортсмен Смел Садзба занял сразу два призовых места: второе - в категории кумитэ и третье - в двоеборье. Адам Капба также занял третье место в категории кумитэ и второе - в двоеборье. Всего в копилке сборной Абхазии пять медалей.

"Всем спортсменам были вручены памятные подарки в преддверии Нового года", - сказал Темур Цулая.

Открытый турнир Донецкой Народной Республики по каратэ прошел в Донецке в субботу 28 декабря. В нем участвовали спортсмены из Абхазии, ДНР и ЛНР.

Читайте также: