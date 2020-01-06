15:28 06 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск

Хабиб Нурмагомедов перестал считать Макгрегора своим соперником

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102915/55/1029155545.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200106/1029155740/Khabib-Nurmagomedov-perestal-schitat-Makgregora-svoim-sopernikom.html

В начале января 2020 года ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов боится выйти в октагон еще раз и просто боится его.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный даже не думает о реванше против ирландца Конора Макгрегора.

В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя состоялась потасовка между командами Нурмагомедова и Макгрегора.

"Конор не входит в наши планы. Думаю, он даже может проиграть своему следующему сопернику - Дональду Серроне", - сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Макгрегор сразится в Лас-Вегасе с американцем Дональдом Серроне 18 января.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Миллионы гектаров пепелища: фото лесных пожаров в Австралии
Искусством по войне: как осколки ракет превращаются в украшения
Способы сохранения елки
Как сохранить елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться