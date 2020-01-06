Хабиб Нурмагомедов перестал считать Макгрегора своим соперником

В начале января 2020 года ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов боится выйти в октагон еще раз и просто боится его.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный даже не думает о реванше против ирландца Конора Макгрегора.

В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя состоялась потасовка между командами Нурмагомедова и Макгрегора.

"Конор не входит в наши планы. Думаю, он даже может проиграть своему следующему сопернику - Дональду Серроне", - сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Макгрегор сразится в Лас-Вегасе с американцем Дональдом Серроне 18 января.

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