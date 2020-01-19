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Чествование Хабиба Нурмагомедова в Махачкале

Отец Нурмагомедова назвал сумму возможного реванша с Макгрегором

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200119/1029268612/Otets-Nurmagomedova-nazval-summu-vozmozhnogo-revansha-s-Makgregorom.html

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в октябре 2018 года победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов снова сразиться с ирландцем Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на отца российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром. — Прим. ред.), раз ему нужен этот бой", — сказал собеседник агентства.

Конор Макгрегор в субботу, 18 января, на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе в первом бою с момента поражения от Нурмагомедова победил техническим нокаутом на сороковой секунде американца Дональда Серроне.

После этого президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов должен провести реванш с Макгрегором, так как этот бой важен для наследия россиянина.

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