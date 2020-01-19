Новый рекорд: как Макгрегор нокаутировал Серроне

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор нокаутировал американского спортсмена Дональда Серрона за 40 секунд в бое в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Это был первой бой ирландца в UFC после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

"Я вернулся. Я вошел в историю сегодня, установил очередной рекорд. Я первый боец в истории UFC, который побеждал нокаутом в полулегком, легком и полусреднем весе", - прокомментировал Макгрегор свою победу, добавив, что "очень счастлив".

Для Макгрегора бой с Серроне стал 22-й победой при четырех поражениях в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Макгрегор должен получить гонорар за бой в размере трех миллионов долларов. Сам же он заявлял, что в общей сложности получит за бой до 80 миллионов.

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