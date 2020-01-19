Новый рекорд: как Макгрегор нокаутировал Серроне

Это был первой бой ирландца в UFC после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
"Я вернулся. Я вошел в историю сегодня, установил очередной рекорд. Я первый боец в истории UFC, который побеждал нокаутом в полулегком, легком и полусреднем весе", - прокомментировал Макгрегор свою победу, добавив, что "очень счастлив".
Для Макгрегора бой с Серроне стал 22-й победой при четырех поражениях в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Макгрегор должен получить гонорар за бой в размере трех миллионов долларов. Сам же он заявлял, что в общей сложности получит за бой до 80 миллионов.
Читайте также:
-
Стало известно, сколько получит Макгрегор за бой с Серроне
-
Хабиб Нурмагомедов перестал считать Макгрегора своим соперником
-
"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым