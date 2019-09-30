Кварацхелия: абхазский футбол гибнет, а был кузницей кадров

XXVII чемпионат Абхазии и игры на Кубок страны по футболу, которые должны были стартовать в сентябре 2019 года, перенесены на следующий год.

"Сегодня надо обязать глав администраций, чтобы в каждом городе была своя футбольная команда. Если бюджет не тянет, тогда надо с резервного фонда взять, что-то придумать, так как футбол у нас гибнет, с каждым днем все хуже и хуже. У нас четыре команды, мы хотим провести чемпионат, не проводить его нельзя. В чемпионате Абхазии должно участвовать хотя бы 7-8 команд. Раньше Абхазию называли кузницей кадров футбола, обидно, что сегодня у нас все так. Но я думаю позитивно, должно быть улучшение", - сказал Кварацхелия.

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Нехватка средств в абхазском футболе ощущалась всегда, несколько раз чемпионат страны был на грани срыва, однако переноса очередного первенства и игр Кубока Абхазии не было. В предыдущем XXVI чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум. На очередной чемпионат из-за финансовых проблем не смогли заявиться команды "Самурзакан" и "Афон".

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