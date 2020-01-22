WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА Новости.

Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

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