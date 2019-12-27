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Аршба о решении WADA по России: болью отзывается в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191227/1029105060/Arshba-o-reshenii-WADA-po-Rossii-bolyu-otzyvaetsya-v-Abkhazii.html

Президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, как российские спортсмены должны отстаивать свое право на участие в крупных международных соревнованиях.

Девятого декабря WADA приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований и лишить кодекса соответствия Российское антидопинговое агентство.

"Действия WADA по отношению к спортсменам и стране циничны. Запрет использования символов – флага, гимна – оскорбителен для страны. В спорте оказалось больше политики, чем в самой политике. Вслед за экономическими санкциями последовали санкции в спорте. Неправильно применять санкции ко всем спортсменам. Наказывать можно отдельных спортсменов, которые нарушили условия WADA, но не всех коллективно, тем более страну. Происходящее в российском спорте болью отзывается и в Абхазии", - отметил Аршба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия. 

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) политическое, оно "не соответствует здравому смыслу и международному праву", заявил Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

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Теги:
Всемирное антидопинговое агентство


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