Аршба о решении WADA по России: болью отзывается в Абхазии

Девятого декабря WADA приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований и лишить кодекса соответствия Российское антидопинговое агентство.
"Действия WADA по отношению к спортсменам и стране циничны. Запрет использования символов – флага, гимна – оскорбителен для страны. В спорте оказалось больше политики, чем в самой политике. Вслед за экономическими санкциями последовали санкции в спорте. Неправильно применять санкции ко всем спортсменам. Наказывать можно отдельных спортсменов, которые нарушили условия WADA, но не всех коллективно, тем более страну. Происходящее в российском спорте болью отзывается и в Абхазии", - отметил Аршба.
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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) политическое, оно "не соответствует здравому смыслу и международному праву", заявил Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в Москве.
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