Аршба о решении WADA по России: болью отзывается в Абхазии

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Регламент и порядок: Парламент Абхазии отложил рассмотрение проекта бюджета Депутаты Парламента Абхазии на заседании в пятницу 27 декабря отложили рассмотрение законопроекта "О республиканском бюджете на 2020 год". О том, какие вопросы вызвала новая поправка к документу, предложенная спикером Народного Собрания, в материале Sputnik. 393

Дождевой "удар": природа справилась с лесными пожарами в горах Абхазии Первые очаги пожаров в лесах Абхазии были зафиксированы в субботу 21 декабря. По данным МЧС республики, локальные возгорания вспыхнули почти во всех районах страны. 217