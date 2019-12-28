Цели WADA - сплошная клоунада или теория заговора британцев

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

Пока взбудораженная общественность "отходит" от последних заявлений Всемирного антидопингового агентства с призывами отстранить российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, особо наблюдательные и дотошные любители спорта пытаются докопаться до причин столь непоколебимой "любви" независимой организации к атлетам из России.

Максим Огненный, Sputnik

Первые версии о мировом заговоре спортивного сообщества и политических мотивах происходящего достаточно быстро были осмыслены и описаны многочисленными СМИ, на них повторно останавливаться не имеет смысла.

Одна из последних наиболее занятных версий касается предположений о личной заинтересованности в создании такой структуры как WADA со стороны…. Великобритании! Да-да, как бы неожиданно это не звучало, но есть и такие теории. И они не лишены смысла, как кому-то может показаться на первый взгляд.

Прежде всего, стоит обратить внимание на фигуру президента организации Крейга Риди. Британский спортивный функционер, член МОК заступил на должность в WADA в самом начале 2014-го года, за месяц до Олимпиады в Сочи. Кто знает, быть может, первые успехи на новом месте работы он и продемонстрировал в России.

Ну а если самой фигуры президента вам недостаточно, то в подтверждение этой, скажем прямо, не самой реальной теории, можно привести статистику, которая, как известно, редко вводит в заблуждение.

Итак, ниже представлена табличка результатов выступления спортсменов из Великобритании на пяти Олимпиадах до создания WADA и на пяти Олимпиадах уже после появления Всемирного антидопингового агентства. Как говорится, комментарии излишни.

Если 11 золотых медалей в следующий год после основания WADA еще можно не заметить, то 27 медалей в 2016 году на Играх в Рио по сравнению с одной в 1996 году в Атланте уже вызывают определенные вопросы. Ну и нельзя не обратить внимание на итоговое место в медальном зачете. Если до 2000-го года Великобритания занимала максимум девятое место, и то это было в далеком 1980 году, то в 2016-м они были уже на втором месте, а в 2012-м на третьем. Если брать во внимание минимальное, если не сказать полное отсутствие, каких-либо допинговых скандалов по сравнению с другими странами, то сам по себе возникает вопрос – а не предвзято ли ведет себя Всемирное антидопинговое агентство?

Конечно, все это могут быть лишь совпадения и превратности судьбы, но простым обывателям ничего не остается кроме как строить различные предположения на фоне нелогичных и неподтвержденных документально обвинений в адрес россиян.

Не менее интересна реакция, как российских властей, так и Международного олимпийского комитета и WADA на дальнейшее развитие событий. А события, тем временем, развиваются достаточно стремительно и пока непредсказуемо.

Реакцию президента России Владимира Путина можно назвать ожидаемой. Отстаивать свою честь и право спортсменов выступать под своим флагом и со своим гимном на ближайшей Олимпиаде. Все логично. Только есть вопрос – а как отстаивать?

На войне все средства хороши. Поэтому пока Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны вместе с РУСАДА на различных конференциях, собраниях и встречах решали, как будут подаваться иски, будут ли они вообще подаваться и в каком количестве, Следственный комитет России сделал громкое заявление.

По их сведениям, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал WADA альтернативную базу данных спортсменов, истинность которой не была проверена и установлена. Помимо этого, СК заявил, что к базе российских спортсменов имелся удаленный доступ из США и ФРГ, с помощью которого также могли вноситься некие изменения в результаты проверок на допинг.

Комментарий WADA на информацию Следственного комитета был до смешного банален. На все запросы от СМИ они отвечали шаблонной фразой о том, что вся информация от них была представлена в начале декабря и дополнительных разъяснений не будет. Очень напоминает ситуацию, когда подсудимый или подозреваемый отказывается давать показания против себя. Действительно, что тут скажешь.

Если возвращаться к действиям российских федераций, то они пока выглядят слаженными и скоординированными, что немаловажно. Олимпийский и Паралимпийский комитеты готовы вступить в спор с WADA в качестве третьего лица со стороны РУСАДА в CAS.

Осталось дождаться окончательного решения РУСАДА, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что точка в этом скандальном процессе будет поставлена не раньше весны следующего года. Когда до Игр останется несколько месяцев, а спортсмены еще не будут даже понимать, остается у них шанс выступить на главном спортивном старте четырехлетия или нет.

Не дожидаясь весны 2020-го года, с уверенностью можно утверждать лишь одно. Международный олимпийский комитет, по своей воле или нет, поставил себя в крайне уязвимую ситуацию с точки зрения зависимости от частной коммерческой организации. Если МОК примет решение отстранить всех россиян от Игр, запретит использование флага и гимна, то главные мировые спортивные чиновники вряд ли когда-нибудь смогут смело посмотреть в глаза любым критикам. Потому что ответить будет нечего.

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