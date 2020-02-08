Техническим нокаутом: Харитон Агрба победил в турнире Всемирной боксерской ассоциации

Боксерский бой Харитона Агрба против Флавио Рамоса за титул чемпиона по версии WBA прошел в Панаме в пятницу 7 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал досрочную победу над спортсменом из Мексики Флавио Рамосом на турнире Всемирной боксерской ассоциации WBA KO Drugs в Панаме, сообщил Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

Поединок, который стал вторым в карьере Агрба на профессиональном ринге, завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

"Харитон хорошо "потряс" соперника, и в четвертом раунде тренеры отказались выводить Рамоса на ринг. Это важная победа для нашего спортсмена", - отметил Карди-оглы.

Одержав победу над боксером из Мексики, Харитон Агрба стал обладателем титула WBA Fedecaribe и оказался 15-м в списке боксеров по рейтингу WBА в первом среднем весе (до 69 килограмм).

WBA- Всемирная боксерская ассоциация, включающая в свой рейтинг боксеров в семнадцати весовых категориях.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.

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