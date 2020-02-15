Россия лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Сорная Россия лишится первого места в медальном зачете зимней Олимпиады в Сочи 2014 года в связи с дисквалификацией биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости.

Как сообщил сегодня Международный союза биатлонистов (IBU), Устюгов дисквалифицировн на два года за нарушение антидопинговых правил и лишен золотой медали Игра-2014. Результаты спортсмена аннулируют с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира — 2013/14.

Сам Устюгов уже завершил карьеру, однако дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля этого года. Спортсмен может в течение 21 дня подать апелляцию на решение IBU в Спортивный арбитраж.

На Олимпиаде в Сочи Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в биатлонной эстафете. После потери этой медали у сборной России останется 10 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Таким образом, сборная лишится первого места в общем зачете Игр, уступив его команде Норвегии.

Олимпийские игры в Сочи прошли 7-23 февраля 2014 года.

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