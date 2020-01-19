Первая в своем виде: подготовка девочки-вундеркинди к Олимпиаде-2020 в Токио

Девочка - самая юная в истории этого вида спорта спортсменка. Она входит в состав британской команды Skateboard GB и пытается пробиться в число лучших, кто сможет отобраться на Олимпиаду.
Она уже выиграла несколько мировых первенств и почти обеспечила себе попадание в олимпийскую сборную Великобритании.
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