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Названы победители шахматного турнира в честь Дня защитника Отечества в Сухуме

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Спорт
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200224/1029515241/Opredelilis-pobediteli-shakhmatnogo-turnira-v-chest-Dnya-zaschitnika-Otechestva-v-Sukhume.html

Руководитель "Россотрудничества" в Абхазии пообещал, что этот турнир теперь будет проводиться ежегодно.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Сухуме подвели итоги шахматного турнира, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля. В соревновании принимали участие представители силовых ведомств Абхазии и России, а также команды Абхазского государственного университета и сухумские школы №1, №10 и №11. 

Победителем турнира стала команда города Сухум. Второе место заняла команда 7-й российской военной базы. Третье - у команды сухумской школы №1. Лучший результат среди школьников показал Аскар Аджинджал (школа №10), среди ветеранов - Борис Накопия.           

Все призеры были отмечены кубками, грамотами и памятными призами.

Организаторами соревнования выступили представительство "Россотрудничества" и Федерация шахмат Абхазии. Руководитель "Россотрудничества" в республике Вадим Чеха поздравил участников, пообещал, что турнир станет ежегодным, и выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.

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