Ален Авидзба примет участие в теннисном турнире в Анталье

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Абхазский теннисист Ален Авидзба примет участие в турнире MTA Оpen (Международной теннисной академии) в турецкой Анталье.

"Это международный уровень, здесь достаточно серьезные игроки, шансы есть у всех и у меня тоже, буду стараться выиграть, главное верить в себя и в свою работу", - рассказал в интервью Sputnik Ален Авидзба.

Теннисный турнир начнется 25 февраля, финальная игра состоится в воскресенье 1 марта. Соперник по первому кругу соревнований Авидзба еще не определен, сетка турнира станет известна позже. Участие в турнире в Анталье практически совпало для Авидзба с его 20-летним юбилеем. День рождения у теннисиста 24 февраля, но празднованию он решил предпочесть тренировки.

Ален Авидзба сказал, что мечтает войти в десятку лучших игроков мира и выиграть теннисный турнир из серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции по теннису. Своим кумиром в теннисе он называет Хуана Мартина дель Потро из Аргентины.

"Три самые знаменитые теннисиста, это Джокович, Надаль и Федерер, они тоже мне нравятся конечно, но Хуан Мартин дель Потро нравится больше. Привлекает стиль его игры, он похож немного на мой, у него очень хорошая подача, достаточно агрессивно играет, много прессингует", - отметил Авидзба.

Абхазский теннисист неоднократно становился победителем международных и российских турниров среди юниоров. Во взрослых турнирах он стал выступить с 2015 года, на сегодня в рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) занимает 450-е место. В июне 2018 года Авидзба выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе. В октябре прошлого года он дошел до второго круга (до 1/8 финала) Кубка Кремля, где проиграл сербу Николе Милоевичу.

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