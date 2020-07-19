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Небывалый результат: лошади из Абхазии заняли призовые места на скачках в Краснодаре

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200719/1030565696/Nebyvalyy-rezultat-loshadi-iz-Abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-skachkakh-v-Krasnodare.html

Скачки "Арабские дерби", на котором участвовали шесть молодых лошадей из Абхазии, состоялись в Краснодаре 18 июля.

СУХУМ,19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Лошади из Абхазии заняли призовые места на скачках "Арабское дерби", которые прошли в Краснодаре 18 июля, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

© Sputnik / Илья Питалев
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Всего в соревнованиях на разных дистанциях участвовало шесть лошадей из Абхазии, которые принесли два первых места, два - третьих места и одно - второе.

"Первое место на дистанции 1400 метров - лошадь Ахра Бебия. В "Арабском дерби" - самом престижном дерби - принимали участие лошади Ахры Ашуба и Адгура Пачалия. Лошадь Ахры Ашуба заняла первое место, а Адгура Пачалия - третье. На дистанции 2000 метров лошадь Даура Агухава заняла третье место. И лошадь, которую я сам воспитал на дистанции 1200 метров, тоже заняла второе место. Это уникальные, небывалые результаты", - подчеркнул Камлия.

Президент Федерации конного спорта отметил, что победившие лошади молодые, двухлетки. Они были выращены в Абхазии.

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