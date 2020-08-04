Батал Чежия поборется за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи

15 августа в Сочи на Красной поляне состоится боксерское шоу в рамках 58-й конвенции Всемирного боксерского совета. На этом вечере за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи поборются боксер из Абхазии Батал Чежия и боксер из России Сергей Кожухарь.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Ренат Пачалия. Боксер из Абхазии Батал Чежия примет участие в бое за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи в рамках 58-й конвенции Всемирного боксерского совета. Соперником Чежия станет боксер из России Сергей Кожухарь.

"Мне поступил звонок от одного из организаторов турнира, который также является менеджером моего соперника. Он назвал дату и определенные условия проведения боя. Я и моя команда согласились принять участие в турнире, буквально через несколько дней нам прислали контракт, который я подписал", - рассказал Чежия корреспонденту Sputnik.

Боксер отметил, что такой шанс упускать нельзя, в случае победы в этом матче он поднимется в мировом и российском рейтинге боксеров.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге девятую строчку, а в мировом 152-ю. Его соперник Сергей Кожухарь занимает пятую позицию в российском рейтинге, в мировом - 89-ю. По словам Чежия, в случае победы его рейтинг значительно возрастет.

Турнир пройдет на новой современной площадке WOW ARENA в Сочи.

У Батала Чежия на профессиональном ринге десять боев - девять побед и одна ничья. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

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