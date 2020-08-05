Дистанция для опытных: как пройдут соревнования "Swim Sukhum"

Заплыв "Swim Sukhum" проходит в Абхазии уже три года подряд и включает в себя соревнования по бегу с преодолением водных дистанций.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Третий сухумский заплыв "Swim Sukhum" состоится в столице в субботу 8 августа, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

По его словам, в этом году организаторы ввели новую дистанцию – 2700 метров и назвали ее "Сухумская бухта". Участникам этого заплыва предстоит проплыть от причала ресторана "Апра" к Мокко-пляжу. Он отметил, что если в этом году получится успешно организовать заплыв, то в следующем году будет открыта новая, еще более длинная дистанция.

"Если на дистанциях от 50 до 1000 метров принять участие могут все желающие, то на эту дистанцию будем допускать только тех, у кого есть опыт в плавании. Эта дистанция интересная и сложная, так как будет и сильное течение, и, возможно, волны", - рассказал он.

Для обеспечения безопасности на новой дистанции организаторы обратились к специалистам МЧС Абхазии, сухумскому яхт-клубу и столичному серф-сообществу.

"Если будут желающие, пишите и звоните нам. Мы подскажем, как можно помогать участникам этого заплыва. Чем больше поддержки будет на воде, тем легче организовать заплыв", - добавил Барциц.

Помимо дистанции "Сухумская бухта", организаторы подготовили две детские дистанции – плавание 50 метров плюс бег 100 метров, плавание 50 метров плюс бег 100 метров и заплыв в 50 метров.

Взрослые, также могут поучаствовать в заплывах на 100 метров плюс бег 200 метров, а также плавание 100 метров плюс бег 200 метров и плавание 100 метров.

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