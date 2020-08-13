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Турнир с участием абхазских боксеров перенесли из Сочи в Казань из-за COVID-19

© AFP 2019 / Mike Coppola
Спорт
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (786)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200813/1030750897/Turnir-s-uchastiem-abkhazskikh-bokserov-perenesli-iz-Sochi-v-Kazan-iz-za-COVID-19.html

Боксерское шоу "Столото. Вечер бокса WBC" пройдет 22 августа в Казани в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида".

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Турнир, который должен был состояться в Сочи 15 августа пройдет 22 августа в Казани из-за эпидемиологической ситуации в Сочи, сказал в интервью Sputnik боксер Батал Чежия.

"В Сочи не дали провести турнир из-за вируса, сказали, что массовые мероприятия запрещены, не разрешили проводить вечер бокса даже без зрителей. Бои пройдут в Казани без зрителей, дату проведения поменяли, чтобы все успели подготовиться, так как поменялось место проведения турнира", - отметил он.

В рамках турнира в Сочи должны были выступить два абхазских боксера – Батал Чежия и Харитон Агрба. Согласно принятому решению, боксерский вечер пройдет в столице Татарстана городе Казань.

Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Батал Чежия поборется за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи

Соперники абхазских спортсменов останутся те же, Батал Чежия проведет десятираундовый бой с российским боксером Сергеем Кожухарем за вакантный титул WBC Youth во втором среднем весе.

Харитон Агрба также проведет десятираундовый бой, но в суперлегком весе, его соперником станет российский спортсмен Сослан Тедеев.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (786)

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